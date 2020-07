Zelfde namen bovenaan in tweede sessie: Verstappen rondt sterke dag af met beste tijd, rode vlag na crash Ricciardo

Met Max Verstappen, Valtteri Bottas en Sergio Perez waren het in de tweede vrije training van de GP van Stiermarken dezelfde drie rijders die de lakens uitdeelden als in de eerste sessie. Deze keer ook in die volgorde. Verstappen was dus het snelst. Ricciardo was minder fortuinlijk en crashte.

Daniel Ricciardo tekende in de tweede vrije training in zijn Renault voor het grootste incident. Door de zware crash van de Australiër was even de rode vlag van kracht. Daarna kon er toch weer verder gestreden worden voor de beste tijd.

Die was voor Verstappen met 1:03.660. De Red Bull-rijder zette dus de sterkste tijd van de dag neer. Ook Bottas en Perez zaten opnieuw in de top drie. Bottas zat ook enigszins in de buurt van Verstappen, Perez moest wel twee tienden van een seconde toegeven.

OPSTEKER VOOR VERSTAPPEN

Dit zijn wel de mannen die het beste gevoel zullen overhouden. Voor Verstappen is het een opsteker nadat hij uitviel in de eerste race en Perez komt voor Racing Point ook weer goed voor de dag. Hamilton was zesde in de tweede vrije training. Ferrari moest het stellen met de 9de tijd voor Leclerc en de 16de voor Vettel, die vast zat in het verkeer.