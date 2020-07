Sebastian Vettel wacht lastige sollicitatietocht: Red Bull geen optie en ook ander team sluit zijn komst uit

Is Sebastian Vettel aan zijn laatste kampioenschap begonnen? De Duitser vertrekt na dit seizoen bij Ferrari. Wie neemt hem dan wel in dienst? Van een viervoudig wereldkampioen zou je denken dat die keuze genoeg heeft, maar niets blijkt minder waar.

Zijn vier wereldtitels behaalde Vettel bij Red Bull. Hij had al laten doorschemeren dat hij een terugkeer wel zou zien zitten. Red Bull-baas Christian Horner reageerde op deze mogelijke piste bij SkySports. "We hebben het erover gehad, maar we blijven achter onze rijders staan. Max Verstappen en Alexander Albon zijn onze toekomst."

OOK GEEN RUIMTE BIJ RACING POINT

De huidige rijders van Red Bull zijn nog behoorlijk jong en het Oostenrijkse team houdt dus vast aan zijn huidige duo. Eenzelfde geluid bij Racing Point. Dat heeft Sergio Perez en Lance Stroll nog lange tijd onder contract liggen en bevestigt dat het niet gauw afscheid zal nemen van één van deze twee.

Zo verdwijnen er al zeker twee mooie opties van tafel. Als Vettel in de Formule 1 wil blijven, zal hij mogelijk niet te kieskeurig mogen zijn.