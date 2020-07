Mexicaan reed snelste tijd in eerste oefensessie voor de GP van Stiermarken

Vandaag stond de eerste oefensessie voor de GP van Stiermarken op het programma. De snelste tijd in Oostenrijk was voor de Mexicaan Sergio Perez. Hij was sneller dan Max Verstappen en Valtteri Bottas.

Tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Stiermarken liet de Mexicaan Sergio Perez zich zien. De rijder van Racing Point was net iets sneller dan de Nederlander Max Verstappen. Vallteri Bottas van Mercedes reed de derde snelste tijd. Het was misschien maar de eerste oefensessie, maar bij Ferrari is er opnieuw nog wat werk aan de winkel. Sebastian Vettel reed de tiende snelste tijd en Charles Leclerc de twaalfde tijd.