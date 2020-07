Officieel: Alonso keert terug in de Formule 1 bij Renault

Fernando Alonso keert terug! Renault heeft bevestigd dat Alonso komend seizoen voor hen zal rijden.

Alonso en Renault houden goede herinneringen over aan elkaar. In 2005 en 2006 werd de Spanjaard al wereldkampioen met het team. Bij Renault volgt hij Daniel Ricciardo op, die naar McLaren verhuist.

Alonso reageerde al kort op zijn terugkeer bij het team waar hij zijn grootste successen boekte. "Renault is als familie voor mij, ik ben erg blij dat ze me een kans geven om weer in de Formule 1 aan te treden. Soms denk ik wel eens terug aan die wereldtitels uit 2005 en 2006, maar laat ons vooral vooruitkijken."

Bij Renault zal hij een team vormen met de 23-jarige Esteban Ocon.