Universitair ziekenhuis Siena heeft update gegeven over Zanardi: "Toestand blijft kritiek"

De toestand van Alex Zanardi is nog steeds kritiek. Hij ligt in het universitair ziekenhuis van Siena en daar is nu een operatie van vijf uur gebeurd om zijn schedel te reconstrueren. Zanardi wordt nog steeds mechanisch beademd.

De operatie was nodig, maar volgens Paolo Gennaro, hoofd van de afdeling schedelreconstructie, was het ingewikkeld. "De breuken waren complex, dus we moesten heel voorzichtig werken. We hebben gebruik gemaakt van digitale 3D-technologieën om hem te meten", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Alex Zanardi wordt ondertussen nog steeds mechanisch beademd. Hij is ook nog steeds onder verdoving. Het is niet duidelijk wat de prognose is, maar op neurologisch vlak (de hersenen) is zijn toestand kritiek.