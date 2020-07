Opvallend: 35-jarige Kubica zal komend weekend opnieuw te zien zijn in de Formule 1

De 35-jarige Robert Kubica zal komend weekend deelnemen aan de eerste vrije training in de Formule 1. De Pool zal tijdens deze training Antonio Giovinazzi vervangen bij Alfa Romeo.

Robert Kubica heeft er natuurlijk al een lange carrière opzitten in de Formule 1. In 2011 was er echter een ernstig ongeluk en zijn carrière leek voorbij. Toch kreeg hij vorig seizoen een nieuwe kans bij Williams, maar het werd geen succes.

Dit seizoen begon hij als reserverijder bij Alfa Romeo en hij krijgt meteen een kans in de GP van Steiermark, de tweede race van het seizoen. Volgens Het Nieuwsblad zal hij Antonio Giovinazzi vervangen bij de eerste vrije training.