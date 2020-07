Rondje racen: Belg leidt GTLM in zijn Porsche na race in Daytona, ook IndyCar is er opnieuw aan begonnen

Er is volop geracet dit weekend en niet alleen in de Formule 1. De autosport is één van de sporten die het vroegst kan hervatten en zo kunnen vele rijders zich volop uitleven, onder andere in de GTLM en de Nascar. In die eerste categorie leidt Laurens Vanthoor de dans.

Onze landgenoot vormt voor Porsche ook dit jaar een team met Earl Bamber. Vorig jaar waren zij al de besten in de GTLM en ook dit jaar doen ze het voortreffelijk. In de IMSA-uithoudingsrace in Daytona legden ze beslag op de tweede plaats. Voldoende om in de rangschikking aan de leiding te komen. Garcia en Taylor bezorgden Corvette de overwinning. DIXON DOMINEERT IN INDYCAR Ook in de IndyCar racen ze opnieuw. In de in Amerika populaire klasse waren ze net als in de Formule 1 toe aan hun eerste race sinds de lockdown. Scott Dixon reed voor Ganassi naar de overwinning in Indianapolis. Rahal werd tweede, Pagenaud derde. Op het WK rally is het ondertussen nog altijd wachten. Wereldkampioen Ott Tänak zit echter niet stil en won in zijn thuisland Estland een lokale rally ter voorbereiding.