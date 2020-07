Jonge Brit krijgt komend weekend een kans bij Williams in de Formule 1

Het Formule 1-team Williams zal komend weekend bij de eerste vrije training de kans geven aan de jonge Brit Jack Aitken. Hij zal bij deze training George Russell vervangen achter het stuur.

Jack Aitken zal komend weekend een kans krijgen bij Williams. Volgens Sporza zal hij bij de eerste vrije training George Russell vervangen. De jonge Brit kwam enkele maanden geleden aan als testrijder, want hij werd overgenomen van Renault.

Aitken reed het voorbije weekend in de Formule 2 in Oostenrijk en hij pakte daar één punt. Komend weekend wordt er opnieuw in Oostenrijk gereden, want dan staat de Grote Prijs van Steiermark op het programma.