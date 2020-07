Max Verstappen is klaar voor de eerste race sinds de uitbraak van het coronavirus: "Let's go for it"

Vandaag staat voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus een F1-race op het programma. Bottas start op de poleposition in Oostenrijk en Hamilton start op plaats 2. De 3de plaats is voor de Nederlander Max Verstappen.

Dit weekend stonden de kwalificaties al op het programma, maar vandaag is het pas echt de grote dag voor alles fans van de Formule 1. De GP van Oostenrijk zal namelijk gereden worden. Mercedes is de grote favoriet met Bottas en Hamilton op de eerste twee startplaatsen.



Toch is Max Verstappen duidelijk niet van plan om zich te laten doen. De Nederlander van Red Bull Racing zal starten op de derde plaats en hij is klaar om de strijd aan te gaan met Mercedes. "Let’s go for it", aldus Verstappen in een tweet. Kan hij het Mercedes moeilijk maken? Antwoord binnen enkele uren.