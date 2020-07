Leclerc en Verstappen knielden niet tegen racisme: "Het betekent niet dat ik minder toegewijd ben"

Toch betekent het volgens het niet dat ze niet deelnemen aan de strijd tegen racisme. "Het is niet omdat ik niet kniel, dat ik minder toegewijd ben in de strijd tegen racisme", klinkt het bij Leclerc op Twitter.

Ook Verstappen gaf op Twitter meer uitleg over het feit waarom hij niet zou knielen. "Iedereen uit zich op de manier die hij wil. Ik vind de strijd tegen racisme zeer belangrijk. Ik zal niet knielen, maar ik respecteer en steun de persoonlijke keuze van de rijders."

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.