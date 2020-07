Charles Leclerc niet tevreden over kwalificaties Ferrari: "Het is niet eenvoudig, maar we moeten positief blijven"

Bij Ferrari zullen ze de kwalificaties voor de GP van Oostenrijk snel willen vergeten. Leclerc raakte niet verder dan een 7de plaats en Vettel werd zelfs uitgeschakeld in de tweede sessie. De Duitser zal op de 11de plaats starten.

Charles Leclerc is uiteraard niet tevreden met hoe het is gelopen. "Het is niet eenvoudig, maar we moeten positief blijven. Het is niet het resultaat waar we op gehoopt hadden, maar het is nu zo", aldus Leclerc.

Ook de statistieken laten zien dat Ferrari niet goed is begonnen aan de heropstart. Vorig seizoen stond Leclerc namelijk nog op de poleposition in Oostenrijk, maar gisteren ging Mercedes volgens Sporza zelfs één seconde sneller dan Ferrari. Er is dus nog werk aan de winkel voor het team.