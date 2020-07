Bottas wint eerste GP van het seizoen, Lewis Hamilton eindigt op de vierde plaats na straftijd van 5 seconden

Valtteri Bottas heeft de GP van Oostenrijk op zijn naam geschreven. Bottas reed van het begin tot het einde aan de leiding. Lewis Hamilton werd tweede, maar de Brit kreeg 5 seconden straftijd en eindigde daardoor in de einduitslag nog achter Leclerc en Norris.

Lewis Hamilton kende net voor de wedstrijd al pech, want de Brit moest op de vijfde plaats vertrekken, omdat een klacht van Red Bull Racing over de kwalificaties werd aanvaard. Hij had namelijk te snel gereden toen er een gele vlag was.

Toch deed Hamilton een goede inhaalbeweging en na motorproblemen bij Verstappen reed hij opnieuw op de tweede plaats. Verstappen moest zelfs opgeven en komt dus meteen op een grote achterstand.

De winst was uiteindelijk voor Bottas. De Fin van Mercedes reed van het begin tot het einde aan de leiding. Hamilton leek tweede te worden, maar na een tik tegen de bolide van Albon kreeg hij 5 seconden straftijd. Daardoor eindigde hij in de einduitslag nog op de vierde plaats achter Leclerc (die er een zeer goede inhaalrace heeft opzitten) en Norris.