Bernie Ecclestone, 89 jaar oud, wil nog steeds kinderen: "Er zou nog een kleine broer of zus kunnen bijkomen"

Bernie Ecclestone is ondertussen al 89 jaar oud, maar toch heeft hij nog wilde plannen. Zo zou hij er nog een broer of zus bij willen voor zijn zoon Ace. Hij zou graag een half dozijn kinderen willen.

Een tijd geleden kreeg Bernie Ecclestone een eerste kind met zijn huidige vrouw Fabiana Flosi (44). Hij heeft al drie kinderen uit vorige relaties en hij zou op 89-jarige leeftijd nog steeds niet willen stoppen. "Ik wil er nog een broer of zus bij. Een half dozijn kinderen zou geweldig zijn", aldus Ecclestone in een interview bij The Sun.

Ecclestone heeft naar eigen zeggen geen middeltjes nodig om te kunnen presteren. "Ik heb geen viagra nodig. Het enige dat ik gebruik is vitamine D", zei de ex-baas van de Formule 1.