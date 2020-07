Klacht van Red Bull haalt niets uit: systeem van Mercedes mag gebruikt worden

Er is nog geen race gereden in de Formule 1, maar er is toch al een discussie ontstaan tussen Red Bull en Mercedes. Op vrijdag raakte het namelijk het nieuws bekend dat Red Bull een klacht had ingediend tegen het stuursysteem van Mercedes.

Mercedes maakt gebruik van Dual Axis Steering, kortweg DAS. Zo zouden de rijders de bochten beter kunnen aansnijden. Bij Red Bull vinden ze het echter niet eerlijk en daarom hadden ze ook een klacht ingediend. Maar de klacht heeft niets uitgehaald. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Internationale Autosportfederatie FIA beslist dat Mercedes gewoon gebruik mag maken van het systeem. In 2021 mag het systeem niet meer gebruikt worden.