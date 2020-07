Bottas verrast Hamilton met 12 duizendsten in kwalificaties, matig Ferrari krijgt slechts één rijder in Q3

Bottas en Hamilton hebben namens Mercedes tot dusver steevast gedomineerd, al waren de verhoudingen onderling in de kwalificaties wel omgekeerd. In de trainingen was Hamilton de snelste, maar de pole is voor Bottas. Bij Ferrari zijn ze aan bezinning toe.

Nadat in drie vrije trainingen de Mercedes-hegemonie onmiskenbaar was, kreeg de concurrentie toch een sprankeltje hoop. In Q1 zette Max Verstappen voor Red Bull de snelste tijd neer. Bij de eerste vijf afvallers zat Kimi Räikkönen. Van Alfa Romeo moeten we duidelijk niet te veel verwachten. Ook voor Magnussen, Russell, Giovinazzi en Latifi zaten de kwalificaties er vroegtijdig op.

Bottas reed de beste tijd en Hamilton was tweede in Q2. Alles weer perfect op schema dus bij Mercedes. Een heel ander verhaal bij Ferrari. Na een foutje in zijn laatste ronde geraakte Vettel niet verder dan een elfde tijd. De Duitser sneuvelde dus al in Q2, net als Gasly, Kvyat, Ocon en Grosjean. Leclerc geraakte met een tiende plaats overigens ook maar met de hakken over de sloot in Q3.

ANDERE STRATEGIE VOOR VERSTAPPEN

Bij aanvang van de slotminuten in de kwalificaties lag Bottas op kop. Die zocht in zijn slotronde het grind op. Zonder erg, want Hamilton kon zijn tijd niet kloppen. Slechts 12 duizendsten scheidden de Mercedes-rijders. Bottas pakte de pole 1:04.111. Verstappen vertrekt zondag op de grid vanop een 3de plek, en met een andere bandenstrategie. Gevolgd door Norris, Albon en Perez. Leclerc start als 7de, meer zat er niet in voor Ferrari.