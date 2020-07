We zijn eraan begonnen! Mercedessen demonstreren meteen hun snelheid in eerste vrije training van het seizoen

Het Formule 1-kampioenschap is eindelijk begonnen en Mercedes laat meteen zien dat het top is. Op de eerste echte wedstrijd is het nog wachten tot zondag, maar de eerste vrije training in Oostenrijk is wel al achter de rug. De snelste tijd kwam van, jawel, Lewis Hamilton.

Het is natuurlijk slechts een oefensessie, maar wel eentje waar de rijders maandenlang naar hebben uitgekeken. Enkele toppers gaven zich alvast volledig. Mercedes zou dit seizoen opnieuw de snelste wagen moeten hebben en het pakte alvast de eerste twee plaatsen in de eerste oefensessie in. Hamilton zette een rondje neer van 1:04.816. Niemand deed beter. Enkel Bottas kwam min of meer in de buurt, maar was ook nog wel drie tienden van een seconde trager dan zijn teamgenoot. Max Verstappen zette de derde snelste tijd neer, op 6 tiende van een seconde van Hamilton. FERRARI NIET BIJ DE SNELSTE TIJDEN McLaren deed het verdienstelijk met een respectievelijk vierde en zesde tijd voor Sainz en Norris. Sergio Perez van Racing Point werd vijfde. Ferrari is met matige verwachtingen naar Oostenrijk getrokken. Een tiende plek voor Leclerc in de eerste vrije training en Vettel die buiten de top tien finishte: het zijn niet meteen bemoedigende signalen, al kan het natuurlijk ook gewoon even warmdraaien zijn.