Opvallend: Safety Car krijgt een nieuwe look

Een nieuwe look voor de Safety Car volgend seizoen. Volgens Het Nieuwsblad wil de Formule 1 met #WeRaceAsOne aandacht vragen voor de strijd tegen het coronavirus en racisme. De Safety Car zal daardoor bestaan uit de regenboogkleuren.

The @F1 Safety Car has a new look 🌈 @MercedesBenz is proud to support #WeRaceAsOne ❤️ pic.twitter.com/ppiGXRJca4