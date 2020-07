Nog geen race gereden en al oorlogje in F1: Red Bull dient klacht in tegen Mercedes

Red Bull heeft Mercedes in de eerste twee vrije trainingen in Oostenrijk niet al te veel in de weg kunnen leggen. De vrees lijkt zo werkelijkheid te worden, maar bij Red Bull eisen ze eerlijke concurrentie en hebben ze inmiddels ook stappen ondernomen om dat af te dwongen.

Red Bull heeft een klacht ingediend tegen het stuursysteem van Mercedes, Dual Axis Steering, kortweg DAS. Mercedes gebruikte het systeem voor het eerst testdagen in februari. Hiermee zouden de rijders van het Duitse team bochten beter kunnen aansnijden.

De FIA heeft het vanaf 2021 verboden, maar dit jaar mag het dus nog wel gebruikt worden. Voorlopig althans. De racestewards moeten nu beslissen of het legaal is en of Mercedes het ook in de derde vrije training en de volgende fases van de GP mag gebruiken.

BREAKING: Red Bull have lodged a formal protest over the legality of Mercedes' Dual Axis Steering 'DAS' system#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/CscK5LByiK — Formula 1 (@F1) July 3, 2020

Indien Mercedes het systeem niet hoeft te verwijderen, zou Christian Horner overwegen om bij Red Bull ook zulk systeem te installeren.