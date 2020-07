Lommel liefst drie keer het epicentrum van de motorcross dit jaar

Lommel is altijd al een belangrijke plek geweest in de motorcrosswereld, want het is jaarlijks het decor voor de Grote Prijs van België in de MXGP-klasse. Dit jaar zal Lommel nog meer in de picture staan door de aangepaste kalender vanwege het coronavirus.

De nieuwe motorcrosskalender is bekendgemaakt en meteen valt op dat er meer dan één Grote Prijs in Lommel zal plaatsvinden. Het worden er maar liefst drie. Op 18, 21 en 25 oktober gaan de motorcrossers met mekaar de strijd aan in de Limburgse stad. BIJNA ALLE GP'S IN EUROPA Omdat bijna alle GP's in Europa - het continent waar momenteel een stuk minder besmettingen opgelopen worden dan voordien - zal er in bepaalde landen meer dan één GP georganiseerd worden. België is daar dus ook bij. De Grote Prijs van België stond oorspronkelijk op het programma op 2 augustus. Nu zullen de schijnwerpers dus in het tweede deel van oktober op Lommel gericht staan.