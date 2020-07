Hamilton domineert als vanouds in zwarte Mercedes, Vettel geeft teken van leven voor Ferrari in tweede sessie

De eerste race van het kampioenschap moet nog gereden worden, maar dat Hamilton en Mercedes op de afspraak zijn, is nu al duidelijk. De Britse titelverdediger was ook de snelste in de tweede vrije training. Ferrari presteerde lichtjes beter dan in de eerste oefensessie.

De zwarte Mercedes raast over de baan op de Red Bull Ring. Nadat ze in de eerste oefensessie al één en twee waren, deden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dat netjes over in de tweede vrije training. Met een tijd van 1.04:304 was Hamilton opnieuw de snelste. Bottas moest deze keer net geen twee tiende van een seconde toegeven.

VERSTAPPEN IN HET GRIND

De tweede oefensessie was goed voor een paar kleine incidentjes. Latifi ging even aan het spinnen en Räikkönen en Verstappen zochten de grindbak op. Die laatste kon daardoor deze keer niet meedoen voor de eerste plaatsen. Sergio Perez was in zijn Racing Point de snelste na de Mercedessen.

Vettel liet een vierde plaats noteren, wat al beter was dan de tiende en twaalfde plek voor de Ferrari-mannen in de eerste vrije training. Ook Ricciardo en Norris eindigden in de tweede oefensessie in de top zes.