🎥 Vandoorne afgereisd naar Oostenrijk voor F1... maar komt zijn hotelkamer niet uit

Stoffel Vandoorne is dit jaar reserverijder voor Mercedes in de Formule 1. Ook voor hem begint dat kampioenschap deze week, al is de beleving toch een tikkeltje anders. Eén van de coronamaatregelen is immers het beperken van het aantal mensen op de track.

Reserverijders zijn er dus niet toegelaten. In een filmpje op zijn Instagrampagina geeft Vandoorne meer uitleg over hoe het er voor hem aan zal toegaan. "Ik zal in de buurt zijn tijdens de Formule 1-races, maar ik zal niet op het circuit zijn. Wat raar is. Ik zal alles volgen vanuit mijn hotelkamer." Vandoorne beschikt wel over de precieze informatie die anderen bij Mercedes ook hebben en kan zo op de voet volgen hoe Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bezig zijn. Op computers heb ik alle nodige software staan, ik zal in contact staan met het team tijdens de briefings. Ik zal kunnen volgen wat Lewis en Valtteri zeggen tijdens de oefensessies." Dit bericht bekijken op Instagram Giving you some insight on my life as a @mercedesamgf1 reserve driver. Strange times but super excited to finally get the F1 season under way and see the cars on track! #AustrianGP #Austria #Mercedes Een bericht gedeeld door Stoffel Vandoorne (@svandoorne) op 3 Jul 2020 om 1:48 (PDT) Aan het eind van de dag blijft Vandoorne wel een reserverijder in een hotelkamer. Dat is Formule 1 in coronatijden. Wellicht maakt hij ook wat tijd vrij om dit weekend vragen van zijn volgers te beantwoorden.