Mercedes teambaas kijkt naar toernooi van Djokovic: "Lessen leren uit Adria Tour"

“De hele F1-wereld is zich bewust ban zijn verantwoordelijkheden. Ik ben zeker dat wij de regels heel ernstig nemen en nauwgezet zullen volgen”, klinkt het.

Het is bijna hallucinant maar er zullen ondanks de legen tribunes toch 3.000 mensen aan het werk zijn op en rond het circuit in Spielberg. Een coronabesmetting kan ervoor zorgen dat er een nieuwe broeihaard ontstaat, al doen de teams er alles aan om dat tegen te gaan.

“Elk team heeft een eigen hotel waar zij alleen in verblijven. Iedereen blijft in zijn eigen bubbel. Het is belangrijk dat we opnieuw racen want er zijn financieel zware klappen uitgedeeld door de coronacrisis”, besluit de teambaas.