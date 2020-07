Hamilton verdedigt zich tegenover collega's: "Oproep in racismedebat niet aan jullie gericht"

Het F1-seizoen mag zich dan wel komend weekend op gang trekken, Lewis Hamilton heeft niet stilgezeten de afgelopen maanden. Als felle activist in de Black Lives Matter-beweging trok hij (vooral op social media) ten strijde tegen racisme.

Op één van zijn Instagramposts leek hij het te hebben over zijn F1-collega's en dat hij hen in de gaten hield terwijl ze stil bleven. Maar nu blijkt dat de zesvoudige wereldkampiioen het niet noodzakelijk op zijn F1-collega's gemunt had.

"Het was bedoeld voor de hele gemeenschap, voor iedereen. We hebben in de wereld van vandaag allemaal een podium van waarop we onze stem kunnen gebruiken, we hebben allemaal volgers op social media. Het frustreert mij dat sommigen gewoonweg niets doen. We hebben net zoveel mogelijk stemmen nodig om verandering aan te moedigen, de FIA moet ook meer doen", besluit Hamilton in een boodschap van moederbedrijf Daimler.

De FIA is ondertussen met de campagne #WeRaceAsOne een diversiteitscampagne begonnen.