Ferrari-fans moeten niet al te veel hoop koesteren: "Auto niet klaar voor GP Oostenrijk"

Voor Ferrari-fans wordt het de komende twee GP's van Oostenrijk nog even op de tanden bijten. Het team liet weten dat ze met dezelfde wagen zullen starten als diegene die ondermaats presteerde tijdens de wintertests in Valencia.

Ferrari was na Red Bull en Mercedes pas het derde beste presterende team bij de wintertests. Ondertussen hebben de teams nog wat extra getest en kunnen sleutelen waardoor de meeste teams nog sneller zullen zijn komend weekend wanneer de F1 zich hervat in Oostenrijk.

Maar niet bij Ferrari, aangezien ze heel veel veranderingen aan de wagen gepland hebben. "We moesten op een andere manier doorgaan dan diegene die we hadden geplland", klinkt het. "We hebben daarom besloten om met een nieuw programma te komen dat de hele auto onder handen nam, wetende dat niet alles klaar zou zijn voor de eerste race. Daarom dat we met dezelfde wagen en configuratie zullen rijden als in de llaatste tests in Valencia."

Normaal gezien zou de bolide wel klaar moeten zijn voor de derde GP van het jaar in Hongarije. Kan Ferrari dan wel de kloof dichten of zijn Mercedes en Red Bull al te ver uitgelopen?