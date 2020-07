F1-teams opgelucht; geen 'sausage kerbs' meer op het circuit

De Red Bull Ring in Oostenrijk is een kleine aanpassing ondergaan. In bocht 9 en 10 zijn de gele sausage kerbs van het circuit gehaald. Tot opluchting van vele teams.

Een sausage kerb is een strook van 4 of 5 kleine vluchtheuveltjes in de buitenbocht. Ze moeten ervoor zorgen dat de wagens niet te ruim gaan in de bochten en de rijders op het circuit blijven. Maar de voorbije jaren was er meer kritiek op dan positieve commentaar. Want de rijders gingen sowieso een beetje wijd in de buitenbocht wat ervoor zorgde dat veel auto's een kapotte voorvleugel kregen van de kerbs. Red Bull-teambaas Christian Horner zei zelfs dat ze vorig jaar voor 250.000 euro schade hadden na de eerste vrije training. Naast kapotte voorvleugels, hebben de kerbs er ook al voor gezorgd dat de F1-wagens in de lucht gekatapulteerd worden: