De Formule 1 start opnieuw: wie zijn de favorieten in Oostenrijk (en voor het WK)?

Zondag 5 juli ronken de Formule 1-motoren opnieuw op het de Red Bull Ring in Oostenrijk. Vanaf vrijdag starten de eerste vrije oefensessies. Bijna vier maanden na de geplande start in Melbourne zal het WK er helemaal anders uitzien dit jaar.

Er staan voorlopig slechts 8 races op de kalender, op slechts 6 circuits. De GP’s van Oostenrijk en Groot-Brittannië worden twee keer gereden en er staan enkel races in Europa op het programma. Eind augustus wordt er in Francorchamps geracet maar de kalender stopt voorlopig op 6 september na de GP van Italië in Monza.

Favorieten

Red Bull (Max Verstappen)

Voor de GP van Oostenrijk is Max Verstappen torenhoog favoriet. De Nederlander won de voorbije twee jaar op de Red Bull Ring en kan met een dubbele winst twee weekends op rij meteen zijn ambities voor het wereldkampioenschap kracht bijzetten.

Mercedes

Lewis Hamilton en Mercedes-ploegmaat Valteri Bottas zullen elke GP tot de favorieten behoren. De Mercedes is al jarenlang de beste wagen van het circuit. Lewis Hamilton kan de zeven wereldtitels van Michael Schumacher evenaren en is dus ook gebrand op nieuw succes.

Maar Hamilton en Mercedes hebben de afgelopen weken niet zo goed kunnen testen als andere teams zoals Red Bull. Teams moesten met dezelfde wagen testen als 2 jaar geleden en Mercedes is recent overgestapt naar een andere motor waardoor ze niet konden testen. Lewis Hamilton beseft dat en zei in een interview al dat hij verwacht dat dit jaar het spannendste jaar wordt sinds lang.

Ferrari

Het is nog maar de vraag of de Ferrari kan volgen. Sebastian Vettel verlaat na dit seizoen het team, hoe gemotiveerd is hij nog? Tweede rijder Charles Leclerc heeft zijn kwaliteiten al meermaals bewezen, maar voor Ferrari lijkt de GP van Oostenrijk nog te vroeg te komen. Het team liet weten dat ze de wagen bijna helemaal onder handen genomen hebben na de mindere wintertests.

De nieuwe, afgewerkte wagen zou pas klaar zijn op de derde GP in Hongarije. Hinken ze dan al te ver achterop of zullen ze in Boedapest de rest ver achter zich laten en het kampioenschap daar al een nieuwe wending geven?