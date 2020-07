Zanardi nog steeds in kritieke toestand

Handbiker en ex-F1-piloot Alex Zanardi verkeert nog steeds in kritieke toestand na een hersenoperatie.

Het was al de tweede hersenoperatie voor Zanardi na zijn zware crash in Toscane. Hij kwam tijdens een wedstrijd om een nog onbekende reden de verkeerde kant van de weg opgereden en crashte met een vrachtwagen.

De Italiaan wordt ondertussen nog altijd in een kunstmatige coma gehouden en beademd, dat bevestigt het ziekenhuis van Siena. De toestand van Zanardi is stabiel, maar ook kritiek. Of er sprake is van blijvende hersenschade, is nog niet duidelijk.