Vettel sfeerbederver bij Ferrari? "Ferrari in crisis"

Dat Sebastian Vettel na dit seizoen Ferrari zeker verlaat, kan weleens de sfeer verpesten bij de ploeg. Althans dat vindt ex-wereldkampioen Jacques Villeneuve.

"Ferrari in crisis"

De Canadees liet in La Gazzetta Dello Sport zijn licht schijnen over de eindelijke start van het F1-seizoen en is niet mals voor Ferrari. "Mercedes zal de beste ploeg zijn, daarna Red Bull en dan pas Ferrari. Voor mij zit Ferrari een beetje in crisis", zegt de wereldkampioen van 1997.

"Leclerc legt Vettel het vuur aan de schenen, net zoals Ricciardo dat deed in 2014 toen Vettell vertrok bij Red Bull. Dat heeft Sebastian niet graag. Maar een rijder als Leclerc is heel belangrijk voor Ferrari, hij zorgt voor een goed imago. De journalisten én de tifosi vinden hem leuk", schetst Villeneuve de situatie.