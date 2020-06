Max Verstappen is klaar voor start F1-seizoen: "Gaan voor wereldtitel"

Komend weekend is het zover: de Formule 1 gaat opnieuw van start met de GP van Oostenrijk. Normaal gezien startte het seizoen in maart, maar door het coronavirus is dat met bijna 4 maanden uitgesteld.

Geen opener in Australië dus, maar wel in Oostenrijk. Meer zelfs, de vernieuwde kalender opent met twee GP's in Oostenrijk. En dan kijkt de F1-wereld naar Max Verstappen aangezien de Nederlanders de voorbije twee jaar de beste was op de Red Bull Ring.

Verstappen is alleszins zeer ambitieus, in een persbabbel dinsdag zei hij dat hij de wereldtitel als doel voor ogen heeft. "Ik hoop wereldkampioen te worden, maar het valt moeilijk te voorspellen. We gaan er alles aan doen om ervoor te vechten", zegt de Red Bull-rijder. Maar hij weet ook van welk team hij het meeste in de gaten zal moeten houden. "Mercedes zal het te kloppen team zijn, ze zijn al lang heel dominant", aldus Max Verstappen.

Lege tribunes

Ook in Oostenrijk wordt Max Verstappen vaak aangemoedigd door een oranje legioen. Aangezien de tribunes nu leeg zullen zijn, zal ook de steun van Max Verstappen vanuit de huiskamer moeten plaatsvinden. "Het zal best vreemd zijn dat ze leeg blijven. Hopelijk kunnen we er dan toch een mooie show van maken", klinkt het hoopvol voor de mensen thuis.