Backup voor Ricciardo en Ocon: Renault neemt zekere voor het onzekere en haalt reserverijder terug

Aangezien het F1-kampioenschap minder wedstrijden zal tellen dan voorzien, willen ze bij Renault niets aan het toeval overlaten. Als er iets zou gebeuren met één van de vaste rijders, is het nog belangrijker om snel adequaat te reageren. De Franse renstal haalt Sergei Sirotkin opnieuw in huis.

De Rus zal de rest van het seizoen de rol van reserverijder bij Renault op zich nemen. Als er zich een probleem zou voordoen bij Daniel Ricciardo of Esteban Ocon, zal Sirotkin klaar staan om in te vallen. Hij zal bij alle races aanwezig zijn, ook bij de GP van Oostenrijk van komend weekend dus.

Ze kennen Sirotkin bij Renault goed, want ook vorig jaar was hij daar reserverijder, net als bij McLaren. In 2018 was Sirotkin één van de vaste rijders bij Williams. Hij was de voorbije jaren dus steeds betrokken bij de F1 en dat zal nu opnieuw het geval zijn.

Ik wil het team bedanken voor het geloof in mijn kwaliteiten

"Het is geweldig om terug bij Renault te zijn als derde rijder", reageert de 24-jarige Sirotkin. "Ik ondersteun volledig de ambities van het team. Ik wil het team bedanken voor het vertrouwen en het geloof in mijn kwaliteiten en betrokkenheid."