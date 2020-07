4 maanden? "Het voelt alsof we jaren niet geracet hebben"

Voor Haas-teambaas Günther Steiner was de afgelopen periode zonder Formule 1 mentaal en financieel een zeer moeilijke periode.

"Het voelt alsof we nu al jaren niet geracet hebben", zegt Steiner bij de NOS. "In het begin was er veel onzekerheid. Het is moeilijk om je voor iets voor te bereiden voor iets dat je niet weet dat gaat gebeuren. Het is goed dat het seizoen nu eindelijk van start kan gaan."

Niet essentieel

Ook de Formule 1 heeft zware klappen gekregen en had ten onder kunnen gaan, beseft Steiner. "WIj zijn niet levensnoodzakelijk. We zijn entertainend en leuk, maar niet nooodeakelijk. Veel mensen vinden leuk wat we doen, maar de wereld kan zonder ons", aldus de Duitser.

Haas is een van de 'armste' teams van de F1 en telt een klein team van 270 werknemers. Ook voor hen was het lastig. "Ik heb werknemers langer op vakantie moeten sturen dan dat ik zou willen. Volgens mij heeft de F1 toch minstens 15 GP's nodig om elk seizoen te kunnen overleven", besluit hij. Voorlopig staan er 8 races op het programma, waaronder twee keer in Oostenrijk en Groot-Brittannië.