F1-piloten weten met hun geluk geen blijf want... het is raceweek! En zo ziet deze eruit

Aan het eind van deze week krijgen we een Grote Prijs Formule 1! Het is amper te geloven na eerst een uitzichtloze periode en dan nog wat geduld oefenen. Aan dat geduld mag deze week dus een einde komen. Daarom vatten we samen hoe de week er precies uit ziet.

Het racen zelf zal plaatsvinden in een tijdsspanne van drie dagen, kwestie van zo weinig mogelijk toch heel het F1-circus bijeen te hebben, gelet op de coronamaatregelen. Voor ze daar aan kunnen beginnen, vinden op 2 juli eerst de Team Track Walks plaats, van 9u tot 12u30. In de namiddag zal er dan een persconferentie gehouden worden.

Op 3 juli zijn de rijders een eerste keer aanzet met een oefensessie die duurt van 11u tot 12u30. Nadien gaat dan de tweede vrije training door, van 15u tot 16u. Ook de Formule 2, 3 en de Porsche Mobil Cup krijgen een oefensessie of kwalificatiesessie en zoals steeds volgen er weer de gebruikelijke persconferentie.

De derde en laatste vrije training in de F1 vat op 4 juli aan en zal een uurtje in beslag nemen. Tussen 12u en 13u is hiervoor tijd vrijgemaakt. Daarna zit er nog een uurtje tussen, vooraleer de piloten aan de kwalificaties beginnen. Die ochtend zullen de teams ook nog wel de kans gekregen hebben om hun pitstop te oefenen, van 9u10 tot 9u40.

De F2 en F3 hebben zowel zaterdag als zondag races, maar zondag is de Formule 1 toch weer koning te rijk. Met om 13u20 de presentatie van de rijders. Er zal dan ook nog een activiteit plaatsvinden van de promotor, waarna kort voor 15u het nationale volkslied van Oostenrijk weerklinkt. Om 15u10 is het dan zover: dan is het racetime in de F1!

Voor wie zich niet meer moest herinneren hoe een GP van Oostenrijk er juist uitziet: er zullen 71 ronden gereden worden op het 4,318 kilometer lange circuit op de Red Bull Ring in Spielberg. En het goede nieuws, een week later mogen ze het nog eens netjes overdoen. Maar laat ons al maar beginnen met de eerste GP van het seizoen!