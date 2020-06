📷 Mercedes kiest voor verrassende bolide naar aanleiding van de strijd tegen racisme en discriminatie

Mercedes zal de kleur van haar bolides aanpassen. De voorbije jaren reed het team rond in een zilveren bolide, maar dit seizoen zullen ze in een zwarte wagen rijden. Ze doen het als protest tegen racisme en discriminatie.



Mercedes zal zo ook Lewis Hamilton steunen, want de wereldkampioen heeft zich de laatste weken veel laten horen in de strijd tegen discriminatie. Bekijk hieronder de nieuwe kleur van de bolides van Mercedes.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv