Wat met Sebastian Vettel? "Zijn situatie is zorgwekkend"

Binnenkort zullen ze er in de Formule 1 opnieuw aan beginnen, maar het is nog maar de vraag of Sebastian Vettel op volle sterkte zal zijn. De Duitser weet namelijk al dat hij Ferrari zal verlaten op het einde van het seizoen.

Volgens Damon Hill is de situatie van Vettel zorgwekkend. Hij vertelde het bij een podcast van Autosport. "Hij stond aan de top, maar de enige weg is nu naar beneden", staat te lezen bij Het Nieuwsblad. Damon Hill praat zelfs over een einde van de carrière van Vettel. Hill vindt dat de Duitser dan meteen zou moeten stoppen. "Weten dat je nog races moet afwerken, is moeilijk. Als je het rode licht ziet, moet je stoppen. Wanneer je het niet meer voelt, moet je er gewoon mee ophouden."