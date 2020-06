GP Formule 1 van Spa-Francorchamps zal, ondanks versoepeling coronamaatregelen, nog steeds achter gesloten deuren doorgaan

GP Formule 1 van Spa-Francorchamps zal dit jaar op 30 augustus doorgaan en ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen zal er geen publiek welkom zijn. De wedstrijd zal dus achter gesloten deuren plaatsvinden.

Even leken de F1-fans te kunnen hopen, want door de versoepeling van de coronamaatregelen zouden er 800 toeschouwers aanwezig mogen zijn op plaatsen waar de mensen veilig kunnen zitten. Toch zal er op het circuit van Spa-Francorchamps geen publiek welkom zijn.

Vanessa Maes van organisator Spa Grand Prix gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "We zullen niet op onze stappen terugkeren. We waren erin geslaagd om een oplossing te vinden die voor de Waalse regio niets zou kosten en we willen het graag zo houden. De onderhandelingen met het het Formula One Management waren gebaseerd op het feit dat er voor 31 augustus geen massa-evenementen mochten doorgaan."