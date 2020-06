Van racismeverhaal rond strop in box van Wallace is niets aan: FBI komt achter de waarheid

Commotie in de NASCAR de voorbije dagen wanneer een strop gevonden werd in de box van Bubba Wallace, de enige Afro-Amerikaanse rijder. Een geval van racisme en zelfs een doodsbedreiging voor Wallace, zo leek het. Die conclusie was echter voorbarig.

Wallace uitte zijn ongenoegen nadat de strop gevonden was en zijn collega's kwamen meteen met symbolisch gevaar om hem te ondersteunen. Ze duwden de wagen van de 26-jarige Amerikaan naar de eerste plaats op de startgrid van de race. Nader onderzoek van de FBI heeft echter uitgewezen dat die strop daar al lag sinds oktober 2019. Dat heeft men kunnen bepalen aan de hand videobeelden. Wallace kreeg de bewuste box pas een week voor de race toegewezen en dus kan die strop niet voor hem bedoeld zijn. GEEN MISDRIJF Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zal niet overgaan tot vervolging, aangezien het dus niet gaat om racisme en er geen misdrijf is gepleegd.