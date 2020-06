Optimisme bij herstel Zanardi teruggeschroefd: "Vanaf volgende week situatie bekijken"

Het is nog altijd raden naar de impact van het ongeluk van ex-F1-piloot Alex Zanardi. De handbiker kwam in aanvaring met een vrachtwagen, maar wordt sinds dan in kunstmatige coma gehouden.

Wanneer Zanardi uit de coma wordt gehaald, is nog niet bekend. Afgelopen week waren de dokters optimistisch en verwachtten ze dat de kunstmatige coma van Zanardi in diezelfde week afgebouwd kon worden. Maar in een nieuw persbericht melden de dokters van het Italiaanse ziekenhuis in Siena dat ze pas vanaf eind juni kunnen beslissen wanneer ze de coma zullen afbouwen. De toestand van Zanardi is nog steeds "ernstig, maar stabiel". Gedaan met dagelijkse updates De voorbije dagen kwam het ziekenhuis nog met dagelijkse updates rond de toestand van Zanardi. Ze hebben gemeld dat ze daarmee gingen ophouden aangezien de komende dagen geen wijziging wordt verwacht. Er zullen wel updates komen als de situatie wijzigt