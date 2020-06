De paus schrijft comatueuze Zanardi alvast een brief: "Je hebt ons geleerd hoe te leven"

Alex Zanardi wordt nog altijd in een kunstmatige coma gehouden, maar de Italiaan kan alvast rekenen op steun uit alle hoeken. Ook uit Rome. Paus Franciscus heeft eigenhandig een brief geschreven die gericht is aan Zanardi.

Ook de Argentijn is dus diep geraakt door wat Zanardi al allemaal overkomen is. "Beste Alessandro, jouw verhaal is een voorbeeld om weer te slagen na een onverwachte halte", staat onder meer in de brief van de paus te lezen. Je hebt ons geleerd hoe te leven."

De leider van de rooms-katholieke kerk verwijst vooral naar de bron van inspiratie die de voormalig Formule 1-piloot is. "Ik dank je voor de kracht die je anderen geeft. Ik bid voor je in deze moeilijke tijden." Het is nu afwachten of de dokters in Siena beslissen om Zanardi volgende week uit coma te halen of niet.