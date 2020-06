Ontwerper Red Bull niet tevreden met voorgestelde reglementswijzigingen: "Vrijheid van de ontwerpers wordt ingeperkt"

De Brit Adrian Newey is niet te spreken met de vooropgestelde reglementswijzigingen die de F1 in 2022 wil invoeren.

Volgens Newey zijn de beslissingen te overhaast genomen en perken de ze vrijheid van de ontwerpers in. De bedoeling van de F1 was om de wagens minder snel te maken en meer inhaalmanoeuvres te creëren.

"Daar zijn ook nog veel andere manieren voor, om tot dat resultaat te bekomen. Ik heb het gevoel dat er te snel naar een oplossing werd gezocht, zonder eerst het probleem te analyseren", vertelde de Brit in een podcast met 'Motor Sport'.

Newey vindt de aanpak onelegant en gelooft niet dat het de juiste aanpak is. "De vrijheid van de ontwerpers zal zo maar beperkt zijn. De wagens lijken nu voor de toeschouwers al hard op elkaar. Dat gaat alleen maar erger zijn. Het verschil zal enkel te merken zijn aan de onderkant van de wagen, geen enkele toeschouwer die dat ziet."

Met de beperkingen wordt de F1 wel goedkoper, een idee waar Newey wel achter staat. Maar ook hier stelt hij een andere aanpak voor. "Via tokens kunnen teams maar een bepaald aantal keer per jaar upgraden. Op die manier kan je ook besparen in de productie van nieuwe onderdelen."