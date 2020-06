NASCAR-piloten tonen steun aan Bubba Wallace nadat racisten toeslaan

Bubba Wallace was eerder het slachtoffer van racisme, nadat er een strop in zijn pitbox werd gestoken.

De strop is een verwijzing naar het lynchen, een veelgebruikte methode door de Ku Klux Klan. Wallace is de enige gekleurde piloot in het NASCAR-peleton.

Wallace liet alvast weten zich niet te laten afschrikken. "Mijn moeder zei me dat ze mij enkel bang proberen maken. Dat is hen niet gelukt. Ik zal gewoon verder racen. Ik geloof in waar ik voor sta", klonkt het overtuigend.

Wallace is niet alleen in de strijd tegen racisme, zowat alle NASCAR-piloten toonden een dag later hun steun door een indrukwekkende mars op te zetten voor de race.