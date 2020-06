Lewis Hamilton laat weer van zich horen in racismedebat en gaat mee de straat op om te demonstreren

Lewis Hamilton is een van de sporters die zich tot nu toe het meest heeft ingezet in de strijd tegen racisme.

De Britse F1-piloot is op sociale media al enorm actief geweest en gaat nu ook mee de straat op. In het Londense Hyde Park voegde Hamilton zich tussen de menigte. Al had de Brit wel de moeite gedaan om niet herkend te worden.

Hamilton droeg een muts, sjaal en zonnebril om mee te kunnen demonstreren, zonder daarbij lastig te worden gevallen. Op zijn Instagram is te zien hoe hij een bord vastheeft met daarom 'Black Lives Matter', terwijl ook op zijn 'Black is a vibe' te zien staat.

"Ik ben vandaag naar Hyde Park gegaan voor een vreedzaam protest en ik was enorm trots om met mijn eigen ogen zoveel mensen van uiteenlopende rassen en achtergronden deze beweging te zien steunen. Ik was trots om erbij te zijn en de Black Lives Matter-beweging en mijn eigen zwarte afkomst te steunen en te erkennen."