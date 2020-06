Opvallend: De 24 uur van Spa-Francorchamps duurt dit jaar.. 25 uur

De 24 uur van Spa-Francorchamps zal dit seizoen 25 uur duren. Het heeft te maken met de uurwisseling. De organisatie heeft laten weten dat de wedstrijd daardoor een uur langer zal duren.

De wedstrijd zal volgens de organisatie tussen 22 en 25 oktober plaatsvinden, omdat er een nieuwe datum gezocht moest worden door het coronavirus. In deze periode valt ook de Europese zomertijd. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de wedstrijd dat het 25 uur zal duren.