Confederatievlag vliegt boven circuit én strop in garage van NASCAR-rijder: "Verachtelijke daad van racisme en haat"

In de NASCAR wordt er al geracet in deze coronatijden, maar laaien de emoties ook hoog op vanwege het racismedebat. Rijder Bubba Wallace sprak zich uit als een voorstander van Black Lives Matter en liet de confederatievlag van de circuits halen, maar daar is niet iedereen mee gediend.

Wallace is de enige Afro-Amerikaanse rijder in de NASCAR en rijdt sinds de dood van George Floyd rond met #BlackLivesMatter op zijn wagen. Na een oproep van hem is de confederatievlag ook verboden uit de NASCAR-stadions. Dat ligt gevoelig, want heel wat NASCAR-fans zijn conservatieven.

De confederatievlag werd in de jaren '60 gebruikt door de zuidelijke staten, die toen pleitten voor het behoud van de slavernij. Buiten het domein van de race in Alabama zwaaiden een groepje fans met de confederatievlag. Er vloog ook een vliegtuigje boven het circuit met de bewuste vlag hieraan vastgebonden en de tekst 'Defund Nascar'. Wat zoveel wil zeggen als: geef de NASCAR geen financiële middelen meer.

Het is ook een tegenreactie op de 'Defund the police'-beweging in de VS, die minder geld wil zien gaan naar de politie naar aanleiding van het politiegeweld. Veel erger is echter dat er een strop gevonden is in de garage van het team van Wallace. Dat heeft de NASCAR bevestigd. "Deze daad van racisme en haat dient als een pijnlijke herinnering van hoe veel verder we moeten gaan als maatschappij", reageert Wallace.