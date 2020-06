📷 Hamilton stapt mee tijdens protest van Black Lives Matter: "Ik ben extreem positief dat er verandering zal komen"

Lewis Hamilton heeft al verschillende keren zijn standpunt duidelijk gemaakt in het racismedebat. De protesten van Black Lives Matter blijven wereldwijd ook aanhouden en Hamilton heeft er ook zelf deel van uitgemaakt in Londen.

Op Instagram heeft hij een foto gedeeld. Daarop draagt Hamilton een t-shirt met de tekst 'Black is a vibe'. Hij heeft zijn gezicht grotendeels afgedekt en draagt een zonnebril. Hij houdt een bord omhoog waar Black Lives Matter is opgeschreven.

"Ik ben naar Hyde Park gegaan voor een vreedzaam protest", geeft Hamilton er uitleg bij. "Ik was trots om zoveel mensen van allerlei rassen en achtergronden zien mee te stappen. Ik was trots om zoveel mensen van alle leeftijden waren die met evenveel passie als ik 'Black Lives Matter' zeiden. Ik was ook blij om zoveel blanken te zien in de naam van gelijkheid."

Zijn deelname aan de optocht heeft Hamilton blijkbaar gesterkt in zijn geloof dat het ook allemaal iets uit kan halen. "Ik ben extreem positief dat er verandering zal komen, maar we mogen hier niet stoppen."