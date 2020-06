Lewis Hamilton onderneemt actie en wil met commissie meer diversiteit brengen in motorsport

Lewis Hamilton heeft zich al meermaals uitgelaten als voorstander van de 'Black Lives Matter'-beweging in het racismedebat. Hij trekt het nu ook door naar zijn eigen sport. Hamilton richt een commissie op die voor meer diversiteit in de motorsport moet zorgen.

Hamilton geeft meer toelichting in zijn column voor The Sunday Times. "Motorsport moet zo divers worden als de complexe en multiculturele samenleving waar wij in leven. Het volstaat niet om naar mij te wijzen als teken van vooruitgang."

Er zouden bijvoorbeeld dan meer mensen van kleur in de F1 actief moeten kunnen zijn. "De tijd van symbolische gestes is voorbij", stelt de huidige wereldkampioen. "Ik hoop dat Hamilton Commission echte verandering tot stand zal brengen."

We’re quick to condemn monkey chants, says @LewisHamilton, but what about the fact people of colour are treated differently every day?



Read the column here: https://t.co/rlXKzelZsj pic.twitter.com/P6M5DVSikR — The Sunday Times (@thesundaytimes) June 20, 2020

Hamilton is overigens ook zelf al regelmatig slachtoffer geweest van racisme, zo geeft hij mee. "Ik ben gewend aan het idee dat niemand voor mij opkomt bij een geval van racisme, want niemand voelt of begrijpt mijn ervaringen."