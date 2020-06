Hoop groeit voor Alex Zanardi: 'Maandag of dinsdag uit coma halen'

Alex Zanardi heeft al meer dan pech genoeg gehad. De voormalig Formule 1-piloot verloor negentien jaar geleden zijn beide benen bij een crash en ligt nu in een kunstmatige coma na een ongeluk met zijn handbike. Gelukkig hebben de dokters nog goede hoop.

De toestand van Zanardi is nog steeds kritiek, maar ook stabiel. Daarom is professor Sabino Scolletta voorzichtig positief. "Het ziet er al bij al goed uit, maar we moeten blijven wachten. Het klinische plaatje ziet er al bij al oké uit. De neurologische ernst zal wel nog moeten blijken, pas volgende week zullen we daar meer over weten.

Dat Zanardi een atleet is met een uitstekende conditie, speelt mogelijk ook in zijn voordeel met het oog op zijn herstel, meent Zanardi. "Daarom zal hij wellicht zeer goed reageren op onze therapieën. Dat geeft ons vertrouwen."

PARAMETERS

Volgens La Gazzetto dello Sport zal Zanardi maandag of dinsdag uit coma gehaald worden, als de parameters positief evolueren.