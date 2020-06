Verstappen gaat testen op Silverstone... Na de eerste GP

Red Bull, het team van Max Verstappen, zal pas na de eerste GP's in Oostenrijks de eerste tests kunnen uitvoeren. Dat zullen ze doen op het circuit van Silverstone.

De FIA heeft de teams regels opgelegd om te kunnen testen in juni. Een van de regels is dat de teams met dezlelfde wagen moeten rijden als minstens 2 jaar geleden. Red Bull is echter recent overgestapt naar een Honda-motor en kan niet meer testen met een oude bolide.

"Met de huidige wagens kunnen we maximaal 100 kilometer testen op het circuit van Silverstone", klinkt het bij Red Bull. Max Verstappen heeft dus al een stevig nadeel tegenover de concurrentie bij Ferrari en Mercedes aangezien de wagen pas na de eerste GP's getest kunnen worden.

.