Stoffel Vandoorne kent zijn kalender voor 2021 en weet wat er op het spel staat

Op 16 januari 2021 zal het zevende seizoen van de Formule E afgetrapt worden in Chili. De laatste GP staat op 25 juli gepland in London.

In totaal staan er 14 races op de kalender voor de Formule E in 2021. Voor enkele races moet het circuit zelf nog een akkoord gevend.

Wat nieuw is, is dat de FIA voor het eerst een echte wereldtitel toekent. Dat geeft alleen maar weer dat de FIA meer en meer belang hecht aan de elektrische bolides.

Dit seizoen van de Formule E is stopgezet na 5 races. In augustus wordt er hervat in Berlijn. Er zijn ook twee Belgen in het E-circuit: Stoffel Vandoorne en Jérôme d'Ambrosio.