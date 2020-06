Let the games begin: Mercedes start psychologische oorlogsvoering met tegenstand

Gaat Mercedes in Oostenrijk meteen lopen met een één-tweetje? De Duitse ploeg waarschuwt alvast de tegenstand door te zeggen dat er heel wat updates zijn gebeurd die hun wagen sneller maken.

Bij de wintertests kwam Mercedes er al het sterkste uit, maar toch geven ze nog even fijntjes mee dat ze nog wat updates hebben uitgevoerd voor de start van het F1-seizoen in Oostenrijk, om de wagen nog sneller te maken.

"Er is nog geen race gereden maar er is wel heel wat tijd verstreken tussen nu en de wagen die we destijds hebben voorgesteld", zegt technich directeur James Allison. "We hadden al wat veranderingen klaarliggen en hebben dan de eerste drie maanden van het jaar gewerkt om de auto nog sneller te maken."

En Mercedes wil die verandereingen aan hun wagen nog doorvoeren voor de start van het WK in Oostenrijk. "Vervolgens zullen we uiteraard zo veel en snel mogelijk verder moeten ontwikkelen tijdens het seizoen"', besluit Allison op het YouTube-kanaal het het team.