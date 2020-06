Ex-F1-piloot en paralympisch kampioen levensgevaarlijk gewond na zwaar ongeval

De Italiaan Alex Zinardi is in Italië betrokken geraakt bij een zwaar ongeval met zijn handbike.

Update 9u15: Zanardi heeft ondertussen al een operatie ondergaan en blijft in kritieke toestand. Hij zou aangereden zijn door aan vrachtwagen. Hij onderging al een huidtransplantatie in het gezicht en een neurochirurgische ingreep.

Tijdens een race kwam Zanardi door een nog onbekende reden op de verkeerde rijstrook terecht en werd hij aangereden door een 'zwaar voertuig'. Italiaanse media melden dat Zanardi levensgevaarlijk gewond zou zijn.

Zanardi was van 1991 tot 1994 en in 1999 F1-piloot bij onder andere Jordan en Benetton. In 2001 was hij actief in de IndyCar toen een andere auto met een snelheid van 320 km/u op hem inreed waardoor Zanardi's beide benen geamputeerd moesten worden.

Maar Zanardi liet zich niet kennen en was nog even in aangepaste racewagens te zien. In een aangepaste BMW-Sauber reed hij zelfs nog met een F1-wagen 4 rondjes op het circuit van Valencio.

Paralympiër

Na zijn amputatie begon de Italiaan als handbiker aangezien competitief racer worden in de autosport een moeilijke opgave zou worden. Op de Paralympische Spelen van 2012 in Londen veroverde Zanardi goud in de wegrit én tijdrit. Vier jaar later in Rio kon hij opnieuw de tijdrit naar zich toe trekken.